Diego Carlos sur les tablettes de Liverpool

Les Reds de commenceraient déjà à préparer la saison prochaine. Leur priorité est de se renforcer en défense et parmi les joueurs convoités figurent l’arrière brésilien du , Diego Carlos.

D’après Eldesmarque, les Merseysiders tenteraient dès maintenant de conclure un accord avec le joueur. Pour ce qui est deal avec les responsables andalous, ils ne s’en préoccupent pas puisqu’ils ont l’intention de payer la clause libératoire de l’arrière brésilien.

