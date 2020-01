Diafra Sakho quitte officiellement Rennes

Les dirigeants rennais ont annoncé d’un commun accord le contrat qui les liait à Diafra Sakho.

Avec 2 buts en 15 matches disputés avec le vainqueur de la 2019, Diafra Sakho est très peu performant depuis son arrivée à Rennes.

Le club breton a diffusé sur son site officiel un communiqué qui fait état d'une résiliation d’un commun accord du contrat qui liait les parties prenantes jusqu’en juin 2020.

« Le F.C. et Diafra Sakho ont résilié le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020. Le club remercie Diafra pour sa participation et son engagement professionnel et humain sans faille et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. »

Diafra Sakho était arrivé à Rennes il y a deux ans en provenance de contre un chèque de 8 millions d'euros.