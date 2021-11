Di Maria prêt à se sacrifier pour le PSG

Angel Di Maria fait partie aujourd’hui des tauliers de l’équipe parisienne. Au club depuis 2015, « El Fideo » est l’un des joueurs sur lesquels l’entraineur s’appuie le plus, même si cela n’est pas toujours apparent dans les choix qui sont effectués. Avec l’arrivée de Lionel Messi au club, l’ancien mancunien a dû se résoudre à jouer un peu moins. Mais cela ne lui pose aucun souci et il a tenu à le préciser à ceux qui en doutent.

« Je veux jouer et être toujours dans le onze. Parfois j’y suis, parfois non mais l’important c’est d’être toujours au top et de faire le maximum pour que l’entraineur ait une option en plus, a-t-il déclaré dans un entretien à RMC Sport. Et après c’est à lui de décider avec le staff technique. Ils décident comment organiser l’équipe et mon seul objectif c’est d’être à 100%. »

Di Maria se voit en milieu de terrain

Di Maria conçoit que des joueurs de classe internationale puissent passer devant lui dans la hiérarchie. Mais, il ne s’apitoie pas sur son sort et réfléchit à la manière dont il peut se rendre utile. Comme en reculant par exemple au poste de milieu relayeur. "Je crois j’ai déjà démontré que je pouvais jouer à ce poste, a-t-il relevé. C’était d’ailleurs ma meilleure année au Real en 2014. L’entraîneur sait que je peux jouer là mais après ce sont ses décisions. Il est là pour décider et nous pour faire le mieux sur le terrain peu importe où, au milieu, devant ou ailleurs. Ce sont des questions pour lui, moi la seule chose que je fais depuis que je suis arrivé au PSG c’est donner le maximum quand je suis sur le terrain. C’est sûr que j’adore jouer avec la balle dans les pieds. En 2014 j’ai joué au milieu et je me sentais très bien, très heureux. Avec en plus des joueurs de qualité au PSG comme Marco (Verratti), Leandro (Paredes) ou Gana (Gueye) ça pourrait le faire aussi mais ce sont des décisions de l’entraineur."

« C’est normal de mettre la MNM en premier »

Tout en proposant une solution, Di Maria affirme qu’il ne sent pas inférieur aux autres. Simplement qu’il est enclin à faire des concessions pour le bien du collectif. « Quand on a ces trois-là devant c’est normal que la première option soit de les mettre, ce sont les meilleurs sur le terrain, a-t-il ajouté. Ils ont gagné ce qu’ils ont gagné, ils sont ce qu’ils sont. Ce qui leur donne à tous les trois ce statut différent. Enfin aux deux car Leo (Messi), c’est différent du reste. C’est le meilleur joueur du monde et il doit toujours être sur le terrain. Après moi j’essaie toujours d’être à 100%, de faire le maximum pour rentrer dans le onze. Je sais que ce n’est pas facile pour moi vu ces joueurs à mon poste. C’est pour ça que je fais le max pour peut-être trouver une option différente ».

Di Maria veut étirer son séjour au PSG

Di Maria est donc disposé à faire des sacrifices pour Paris. Et cela ne le dérange nullement, car il se sent redevable envers ce club qui lui a tant offert. Aujourd’hui, il espère d’ailleurs pouvoir étirer d’un an son séjour du côté du Parc. « J’ai une année supplémentaire en option si les deux parties sont d’accord. De mon côté ça se joue avec mon âge, mon objectif c’est de sortir par la grande porte, heureux, content. Je suis déjà parti du Real en mauvais termes malgré la victoire en Ligue des champions, de Manchester c’était pareil. Si je dois retourner dans le football argentin j’espère partir par la grande porte d’un grand club comme le PSG », a conclu l’international albiceleste.