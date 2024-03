Deux stars de Chelsea vers le Real Madrid ?

Chelsea a proposé Enzo Fernandez et Marc Cucurella au Real Madrid, selon des informations sensationnelles en Espagne.

Les Blues ont l'intention de revenir sur le marché des transferts cet été afin de renforcer leur équipe après une nouvelle campagne médiocre en Premier League. L'attaquant de Naples Victor Osimhen a été désigné comme la nouvelle recrue la plus probable à gros budget et Chelsea pourrait avoir à vendre plusieurs joueurs pour s'offrir le Nigérian.

Selon Defensa Central, Chelsea aurait proposé Fernandez et Cucurella au Real Madrid en vue de la prochaine fenêtre de transfert. Les Blancos devraient être impliqués dans plusieurs grosses transactions cet été, avec Kylian Mbappé, Alphonso Davies et Leny Yoro potentiellement en route vers le Santiago Bernabéu. La superstar de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a également été associée à un transfert vers l'équipe de Carlo Ancelotti ces derniers jours.

Enzo Fernandez et Marc Cucurella au Real Madrid ?

Toujours d'après Defensa Central, le Real Madrid a décidé de ne pas donner suite à l'offre de Chelsea. Les Madrilènes estiment que Davies, le joueur du Bayern Munich, est bien supérieur à Cucurella au poste de latéral gauche et ne sont pas convaincus que Fernandez représente une amélioration par rapport à leur milieu de terrain actuel, qui comprend Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Toni Kroos et Luka Modric.

Fernandez et Cucurella ont coûté ensemble 186,5 millions d'euros à Chelsea, mais aucun des deux n'a réussi à se montrer à la hauteur de son prix. Le premier a réalisé de bonnes performances lors de ses six premiers mois à Stamford Bridge avant de régresser cette saison, tandis que le second n'est pas titulaire lorsque Ben Chilwell est en pleine possession de ses moyens.