Deux matches de Premier League reportés pour cause de Covid

Le Boxing Day anglais vient d’être amputé des matches Leeds - Liverpool et Wolverhampton - Watford. Les deux parties devaient se jouer dimanche à 12h30 mais ont été reportés à la demande de Leeds et Watford. Le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni jeudi matin et a accepté les demandes des clubs.

La santé et la sécurité passent avant tout

Un communiqué de la Premier League se lisait comme suit : "Suite aux demandes de report de Leeds United et du Watford FC en raison de COVID-19, le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni ce matin et a malheureusement accepté d'annuler les matchs du Boxing Day des deux clubs concernés. Les deux matchs sont Wolverhampton Wanderers contre Watford FC et Liverpool FC contre Leeds United, tous deux devant se jouer dimanche à 12h30.

Le conseil d'administration a pu aujourd'hui prendre ses décisions avant le lendemain de Noël pour clarifier les choses aux clubs et à leurs supporters. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux plans festifs de ces fans.

La Ligue est consciente que la décision de reporter ces deux matches va décevoir les supporters et comprend leurs frustrations à un moment particulier de l'année où les fans ont hâte d'assister et de regarder des matchs de football. La Ligue vise à fournir autant de clarté que possible, mais malheureusement les reports doivent parfois être effectués à court terme, car la sécurité est la priorité. La Ligue s'efforcera de tenir les supporters informés si les matchs deviennent dangereux un jour de match".

Des demandes de reports traitées au cas par cas

Le conseil d'administration a conclu que Leeds United ne sera pas en mesure de remplir son match ce week-end en raison du nombre de joueurs atteints de COVID-19, de blessures et de maladies. Le terrain d'entraînement du club a également été fermé après consultation avec l'Agence britannique de sécurité sanitaire et le Première ligue.

Le Watford FC, pour sa part, continue de déplorer nombre insuffisant de joueurs pour aligner une équipe après que leur match contre Crystal Palace FC samedi dernier a été reporté à la suite d'un cluster de COVID-19. Vu que les joueurs arrivent au terme de leur période d’isolement, il est tout à fait prévu que Watford sera disponible pour leur match du mardi 28 décembre contre West Ham United.

« Le conseil d'administration évalue les demandes de report de matchs au cas par cas, sur la base des règles existantes et des directives de report COVID-19 adaptées présentées aux clubs à la lumière de la nouvelle variante Omicron. Le conseil d'administration évaluera un certain nombre de facteurs, y compris le la capacité d'un club à aligner une équipe ; le statut, la gravité et l'impact potentiel de l'épidémie de COVID-19 au sein du club ; et la capacité des joueurs à se préparer et à jouer le match en toute sécurité », a ajouté la PL dans sa communiqué.