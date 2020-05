Deux joueurs de Parme testés positifs au coronavirus

Peu après que le le 1er ministre ait donné le feu vert pour la reprise des entrainements, deux joueurs de Parme ont été testés positifs au Covid-19.

Le club italien de a annoncé samedi soir que deux de ses joueurs ont été placés en quarantaine après avoir été testés positifs pour le Covid-19.

Dans le cadre d'un cycle de tests qui comprenait "environ 60 personnes", le club de a annoncé que deux joueurs ont vu leurs tests revenir positifs, bien qu'ils soient en "excellent" état et ne présentaient aucun symptôme. "A la fin des examens, tous les membres du groupe de l'équipe ont été négatifs pour les deux écouvillons pour Covid-19 effectués dans les 24 heures, à l'exception de deux joueurs qui ont été positifs pour le premier écouvillon et négatifs pour le second", a fait savoir le club de l'Emilie-Romagne. "Les joueurs, qui sont dans d'excellentes conditions physiques et asymptomatiques, ont cependant été placés dans un isolement immédiat et l'équipe médicale les surveillera constamment."

L'annonce de Parme est intervenue le même jour où le Premier ministre italien Giuseppe Conte a autorisé les clubs de à reprendre l'entraînement à partir de lundi.

Les équipes de l'élite italienne ont travaillé dans leurs centres respectifs depuis plusieurs jours mais en faisant uniquement des exercices individuels. A présent ils seront donc en mesure d'intensifier l'entrainement en vue d'un potentiel retour à la compétition le mois prochain. Conte a toutefois déclaré qu'il y avait des garanties de sécurité sanitaire à remplir encore avant que les matches puissent reprendre. "Nous devons attendre que les conditions soient remplies pour garantir une sécurité maximale pour la reprise du championnat", a déclaré Conte. "Nous avons besoin de garanties supplémentaires qui, pour le moment, ne sont pas réunies. Nous espérons que cela se produira dès que possible."

Parme a confirmé que l'entrainement collectif reprendra lundi avec l'ensemble des joueurs du groupe pro, à l'exception des deux éléments placés en quarantaine.