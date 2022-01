Deux clubs anglais se détachent pour Dembélé

Le Barça a fait le choix de rompre les discussions pour une prolongation de contrat avec Ousmane Dembelé en raison des exigences de ce dernier et celles son agent Moussa Sissoko.

D'après Gerard Romero, le Barça s'est même montré très clair avec le Français en lui indiquant que l'offre de prolongation qu'il lui avait jusque-là présentée allait être retirée. Le club catalan refuse également catégoriquement la demande pharaonique d'environ 200 M€ brut sur 5 ans exigée par Ousmane Dembélé (sans oublier les commissions diverses d'un total supplémentaire de 40 M€).

Les Catalans sont maintenant résignés à perdre l'attaquant français et le quotidien Sport affirme qu’ils suspectent leur joueur d’avoir déjà passé un deal avec un club anglais. Mais, ils ne savent pas lequel.

Le Barça prêt à céder Dembelé dès cet hiver

Manchester United est en contact avec Dembele et Sissoko depuis 18 mois et un accord verbal en vue d’un engagement aurait même été trouvé l'été dernier avant qu'il ne se blesse au genou à l'Euro. Cependant, Chelsea a aussi des vues sur l’ancien rennais. Le manager des Blues, Thomas Tuchel, ayant travaillé avec Dembele au Borussia Dortmund et toujours fan.

Barcelone n’a cependant pas intérêt à se braquer et empêcher le départ de son sociétaire. Durant cet hiver, s’il y a une offre de 50M€ pour ses services, ils le libéreront sans hésiter.

Par ailleurs, il aurait été signifié à Ousmane Dembélé que s'il n'acceptait pas l'offre blaugrana, ou qu'il ne partait pas lors de l'actuelle fenêtre de mercato, il ne rejouerait plus pour Barcelone jusqu'à la fin de son contrat.