Le Real dit non à une star de Leverkusen

Le Real Madrid dispose d'une option d'achat pour une jeune star du Bayer, mais ne va pas l'exercer.

À l'été 2022, le Real Madrid a conclu un accord de prêt d'un an avec le Bayer Leverkusen pour le jeune attaquant Iker Bravo, qui a déjà fréquenté la célèbre académie de La Masia de Barcelone.

Cet accord a été prolongé de 12 mois l'été dernier, alors que les Blancos continuaient d'étudier la possibilité d'une signature permanente. Bravo a commencé la saison avec le Real Madrid Castilla, mais il est passé dans l'équipe U19 d'Alvaro Arbeloa ces derniers mois, Raul Gonzalez ne lui ayant pas accordé sa confiance.

Il est en bonne forme depuis qu'il est redescendu, mais ses efforts n'ont pas suffi à convaincre les Blancos de le recruter de façon permanente, selon Relevo.

Le Real Madrid dispose d'une option d'achat pour Bravo, d'une valeur comprise entre 8 et 10 millions d'euros, même s'il est conscient que Leverkusen accepterait une réduction du prix. Cependant, le club estime que ses contributions au cours des deux dernières saisons n'ont pas été suffisantes, et il a donc été décidé qu'il ne signerait pas. Bravo retournera à Leverkusen cet été, bien qu'il n'ait pas l'intention d'y rester. Il a reçu des offres de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et du Portugal, et il semble donc qu'il sera transféré cet été, mais pas au Real Madrid.