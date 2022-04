Deux ans après, Toulouse retrouve la Ligue 1

La Ligue 1 va peut-être perdre cet été un ou deux de ses clubs historiques, mais elle va aussi en récupérer un en retour. Toulouse FC a validé ce lundi sa montée dans l’élite à la faveur d’un succès face au Chamois Niortais (2-0).

Lors de cette rencontre comptant pour la 35e levée du championnat de Ligue 2, les Violets ont été quelque peu crispés. Mais, ils ont quand même assuré le succès qui leur était nécessaire pour atteindre leur objectif.

Le Téfécé au Paradis

Le résultat final a été 2-0, avec des réalisations signées Brecht Dejaegere et Ado Onaiwu. Le Belge a fait la différence sur un tir sans contrôle sur un service d’Issiaga Sylla. Quant au Japonais, il a doublé la mise d’une belle tête à la 78e, pour libérer définitivement le Stadium.

24000 spectateurs ont pris place dans l’enceinte toulousaine pour assister à ce match de la montée, et une bonne partie d’entre eux sont descendus sur la pelouse une fois le coup de sifflet final de l’arbitre entonné. Il y avait alors une grande communion avec les joueurs et c’est totalement mérité au sortir d’une saison que le Téfécé a survolé de la tête et des épaules.

L’équipe de Philippe Montanier a en effet été largement au-dessus de la concurrence, ne concédant que 3 revers en 35 matches. Elle possède aussi la meilleure attaque, la meilleure défense et aussi le joueur le plus décisif du championnat en la personne de Van den Boomen (12 buts et 21 passes décisives).

L’entraineur de l’équipe n’a d’ailleurs pas manqué d’exprimer son immense satisfaction, lui qui avait aussi connu l’accession avec ce club en tant que joueur (en 1997). « On a fait une saison fantastique, et aujourd’hui on a fait un autre grand match. L’ambiance était terrible. On sentait qu’il y avait de la tension et le 2e but nous a soulagés. Je place cette montée dans les meilleurs moments de ma carrière. Au-delà de la réussite, c’est aussi l’aventure humaine, avec les joueurs et le staff», a-t-il lâché.