Désiré Doué sacré ! L'incroyable trophée individuel

Tuttosport avait annoncé les lauréats de ces prestigieux prix en novembre. La jeune attaquante anglaise Michelle Agyemang, qui a contribué au sacre des Lionnes à l'Euro, a quant à elle remporté le Golden Girl.

Golden Boy : Palmarès des meilleurs joueurs de moins de 21 ans

Le Golden Boy récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans depuis 2003. Parmi les anciens lauréats, on compte notamment Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Pedri, Jude Bellingham et Lamine Yamal.

Désiré Doué rejoint désormais cette liste prestigieuse. L'ailier de 20 ans a réalisé une saison 2024-2025 mémorable. Il a disputé 61 matchs avec le PSG la saison dernière, inscrivant 16 buts et participant à la conquête de trois trophées majeurs.

Après avoir remporté le titre de Ligue 1 et la Coupe de France, le PSG est entré dans l'histoire en remportant la Ligue des Champions pour la première fois. Doue a grandement contribué à ce triomphe lors d'une victoire écrasante 5-0 face à l'Inter Milan, géant de la Serie A.

Doue domine : la star du PSG en tête du classement 2025

Doue est le quatrième Français à recevoir ce prix après Pogba, Mbappé et Anthony Martial. Il a récolté 450 points sur 500 possibles lors du vote de 2025, laissant ses concurrents loin derrière.

Tuttosport a remis le Golden Boy lors d'une cérémonie prestigieuse à Turin. Nasser Al-Khelaïfi a été élu meilleur président et Luis Campos meilleur dirigeant sportif, le PSG dominant largement les débats.

Doue a déclaré à propos de l'obtention de ce prix prestigieux : « Je suis rempli d'une immense fierté et d'un grand bonheur. Le travail d'équipe a porté ses fruits, car c'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain a atteint ses plus grands objectifs cette année, réalisant la meilleure saison de son histoire. C'est le fruit d'un effort collectif.

« Je suis très heureux de recevoir ce prix, qui récompense les trophées remportés avec l'équipe et ma contribution positive lors des matchs importants. Je pense avant tout à ma famille. Ensuite, bien sûr, à mes coéquipiers, à l'entraîneur, au staff, aux dirigeants et à tous ceux qui travaillent pour le club, avec une pensée particulière pour notre président, Nasser Al-Khelaïfi, qui a cru en moi et m'a fait venir au Paris Saint-Germain. Sans eux, je n'aurais pas pu remporter le Golden Boy. »