Deschamps, Thuram et les réactions après France - Irlande (2-0)

L’équipe de France n’a pas failli à sa tâche ce jeudi lors de la réception de l’Eire. Didier Deschamps a exprimé sa satisfaction à la fin.

Le sans-faute de l’équipe de France en éliminatoires de l’Euro se poursuit. Ce jeudi, au Parc des Princes, les Bleus ont pris le meilleur sur l’Eire. Deux buts inscrits, un par mi-temps, leur ont permis de s’offrir un succès facile et faire ainsi un autre pas conséquent vers l’Euro allemand.

Même si tout n’a pas été parfait c’est logiquement la satisfaction qui a prédominé dans le camp tricolore après la partie. Didier Deschamps, le sélectionneur, s’est dit content de ce qu’ont montré ses troupes. Le seul regret qu’il nourrissait c’est la blessure en début de rencontre d’Olivier Giroud.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « « Je n’ai pas à me plaindre, les joueurs font ce qu’il faut, même si on aurait pu en mettre un peu plus. Mais je ne vais pas faire la fine bouche, face à un adversaire agressif. On a été plus dangereux que chez eux. On a 15 points. On continue de respirer, c’est 3 points de plus qui nous rapprochent. De toute façon, même si on est qualifiés, les matches qui arrivent il va falloir les gagner. On va apprécier. Bravo à l’ensemble du groupe. Tchouaméni ? Il a été très performant dans tout ce qui est la récupération. L’équipe de France a besoin d’un Tchouaméni à son meilleur ».

Marcus Thuram (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « C’était une grande fierté et une grande satisfaction, en plus dans un stade comme le Parc. J’aurais pu en mettre deux, j’espère pour les prochains matches. Masi ça fait plaisir de repartir avec la victoire. Qualification déjà assurée ? Non, tant que mathématiquement ce n’est pas fait on n’est pas qualifiés ».