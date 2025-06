Deschamps se lâche sur Désiré Doué : "Il est ..."

Didier Deschamps salue l'efficacité de Desire Doue, citant ses dribbles, son efficacité et sa maturité

Dans une récente interview accordée à The Athletic, Deschamps a partagé son avis sur la performance de Doue en finale de Ligue des champions. Sans surprise, Deschamps a salué la capacité de Doue à déjouer les défenseurs, à couvrir le terrain et sa maturité globale. Le sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde a souligné que le succès de Doue est le fruit d'une progression « planifiée et planifiée », et non accidentelle, faisant de lui un atout précieux pour l'équipe de France.

Doue a été recruté par le PSG en 2024 en provenance de Rennes. L'ailier français avait été impressionnant en championnat, mais son triplé en finale de Ligue des champions contre l'Inter l'a inscrit dans les pages de l'histoire. Doue est peut-être un nouveau nom sur les lèvres des passionnés de football, mais pour Deschamps, Doue était un potentiel prêt à exploser. Le sélectionneur français avait repéré le joueur depuis son passage à Rennes, où tous ses entraîneurs avaient perçu son potentiel exceptionnel. C'est à ce moment-là que Doué a été convoqué pour la première fois en équipe de France A pour le quart de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie.

Il a déclaré : « Je n'ai pas été surpris. Il est passé de Rennes, où il faisait de bonnes choses, au PSG, où il y avait plusieurs étapes à franchir et il les a toutes franchies. Je l'ai intégré à l'équipe de France. Je savais qu'il avait le potentiel et j'ai évidemment recueilli des informations sur sa personnalité, entre autres. Être capable de faire ça à son âge en finale de Ligue des champions… Bravo ! Et ça veut dire qu'il va arriver avec un grand sourire ! »

L'article continue ci-dessous

Le sélectionneur de l'équipe de France a ajouté : « Il a la capacité de battre les autres. Il est capable de couvrir beaucoup de terrain, ce qui n'est pas toujours le cas (pour des joueurs de son profil). C'est pourquoi il peut jouer en attaque et au milieu de terrain. Et il est jeune. Il aura 20 ans mardi (3 juin). Ce n'est pas un hasard pour lui. Tout a été planifié et tracé. Et c'est nécessaire. »

Deschamps compte de nombreuses superstars dans son équipe. La question est de savoir comment les intégrer, certains joueurs ayant des profils similaires, mais une chose est sûre : Doué aura droit à sa juste valeur après son incroyable performance contre l'Inter. La France affrontera l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations le 6 juin 2025 en Allemagne.