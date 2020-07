Deschamps "pas préoccupé" par Griezmann

Le sélectionneur tricolore n’est pas inquiet par les difficultés que rencontre actuellement Antoine Griezmann au FC Barcelone.

Arrivé à Barcelone pour franchir un palier après un long séjour à l’ , Antoine Griezmann rencontre plus de contrariétés que de moments de joie au sein de son équipe catalane. Son rendement sur le terrain n’est pas à la hauteur des attentes (seulement 9 buts marqués en championnat), et les blessures viennent aussi freiner son adaptation à cette formation. Comme celle qu’il a contractée samedi face à Valladolid et qui va l’immobiliser jusqu’au mois d’aout.

Devant ces difficultés et contretemps, beaucoup, parmi les observateurs, se sont demandé si le Mâconnais a fait le bon choix en ralliant le Nou Camp. Certains l’ont même encouragé à changer d’air durant le mercato estival pour essayer de donner un nouvel élan à sa carrière.

Deschamps n’a pas le moindre doute sur Griezmann

Ce dimanche, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a été questionné à propos de Griezmann. Pour lui, il n’y a pas lieu de trop se poser de questions, car son protégé a « les qualités footballistiques et mentales » pour se sortir de cette période difficile.

« Le club (Barcelone), je ne le connais pas de l’intérieur. Antoine, je n’ai pas le moindre doute sur ce qu’il est capable de faire ni sur sa capacité de donner aux autres, a poursuivi DD dans un entretien à RTL. La qualité d’Antoine ne se discute pas. Il y a eu Olivier Giroud qui ne jouait plus pendant un moment, là on n’en parle plus et c’est Antoine… tous les joueurs ont une période dans l’année où ça peut être plus compliqué ».