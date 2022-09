Deschamps pas dérangé par les propos de Mbappé

Didier Deschamps, le sélectionneur français, n’a pas de souci avec les déclarations qu’a récemment tenues qu’a Kylian Mbappé.

Jeudi dernier, Kylian Mbappé a encore fait parler de lui. Par sa prestation réussie avec les Bleus, mais aussi par sa sortie médiatique juste après. En zone mixte du Stade de France, le Bondynois a donné du grain à moudre aux journalistes en indiquant qu’il jouissait « de plus de liberté » en club qu’en sélection.

Mbappé critiqué par Domenech

Ces propos n’ont pas plu à tout le monde, notamment du côté du Paris SG. De manière indirecte, la star tricolore laisse entendre qu’il est bridé dans le système parisien.

Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur national, a critiqué l’attitude de Mbappé en déclarant sur la chaine l’Equipe : « Si je suis à la place de Christophe Galtier, je le prends en pleine gueule. On le met dans les meilleure conditions (au PSG), les Neymar et les Messi lui font lui passes décisives et des caviars et lui il te sort cette décla’. C’est une fausse excuse pour son début de saison, qui est moins bien. Dès qu’il réussit un truc, il se justifie ».

Deschamps : « Oui, je donne de la liberté à Mbappé »

Et Didier Deschamps a-t-il été dérangé par ce qu’a déclaré son joueur vedette ? Pas du tout, si l’on en juge sa réaction ce samedi au micro de L’Equipe juste avant sa conférence de presse d’avant-match contre le Danemark. « Je ne vais percevoir ou interpréter ce qu’il a dit, a-t-il commencé par confier. Oui, je lui donne la liberté, comme à d’autres joueurs. Kylian s’adapte de toute façon. C’est mon objectif avec lui, comme avec les autres joueurs offensifs… Il semble concerné par l’aspect défensif, mais il faut qu’il ait un maximum de fraicheur dans tout ce qu’il fait très bien et dans la zone de vérité ».

Devenu jeudi dernier le 10e meilleur buteur de la sélection à seulement 23 ans (ex-aequo avec Youri Djorkaeff), avec ses 28 pions, Mbappé justifie pour l’instant parfaitement le fait de bénéficier de toute latitude nécessaire pour s’exprimer au sein des Bleus.