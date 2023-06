Deschamps, Mbappé et les réactions après France - Grèce (1-0)

La France a rempli son devoir lors de son ultime match de la saison. Didier Deschamps et ses hommes ne pouvaient qu’être heureux à la fin.

Contrat rempli pour l’équipe de France. A l’occasion de son ultime match de la saison, la sélection tricolore a pris le meilleur sur la Grèce ce lundi au Stade de France (1-0). Ce fut sur la plus petite des marges et au terme d’un match avec beaucoup de déchets, mais l’essentiel était là. Grâce à une réalisation de Kylian Mbappé sur pénalty, les vice-champions du monde ont arraché leur 4e succès en autant de rencontres dans ces qualifications de l’Euro. C’était suffisant pour satisfaire Didier Deschamps et partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « On continue de gagner les matches, même si on n’aurait pu se mettre à l’abri. Mais on a fait le plein de points. L’arbitrage aléatoire ? C’est gentil en disant ça. Lahoz, c’est un personnage de l’arbitrage et la VAR n’a pas voulu le déjuger pour son dernier match. Ce que j’ai dit aux joueurs à la fin ? On a fait ce qu’il fallait pour gagner, même si on a eu beaucoup d’occasions non concrétisées. Je suis très satisfait de ce que les joueurs ont fait. C’était une période compliquée. Il y a moins d’expérience qu’il y a 6 mois mais il y a de la qualité. Il faudra améliorer certains domaines mais je suis très content de ce qu’ils ont fait ».

Kylian Mbappé (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « A une longueur de Platini ? C’est énorme, quand on sait ce que représente Platini pour tous les Français. Une légende absolue. Mais le plus important c’était la victoire ce soir, qui n’était pas évidente et on est partis la chercher. On a tout donné (...) Ce que retenir de la saison ? Obligatoirement, la Coupe du Monde. C’était spécial, à cette période de l’année. Elle était marquante pour tout le monde. J’aurais échangé mes 3 buts contre un csc et une victoire en finale. On est des compétiteurs, l’histoire c’est pour les gens qui la racontent. Nous, on veut l’écrire. C’était difficile de passer devant sans la soulever ».

Randal Kolo Muani (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « On avait à cœur de gagner devant notre public. L’objectif est atteint. Maintenant, on peut aller tranquillement en vacances. C’était un match compliqué, un peu fermé et ça s’est débloqué après le pénalty. On peut être fiers de nous. Je n’ai pas marqué ? On va continuer à travailler et on verra par la suite ».

Eduardo Camavinga (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « On est heureux d’avoir gagné pour le public. C’était important. On avait à cœur de gagner car on est compétiteurs. Bloc difficile à percer en face ? Oui, on le savait avant le match. Mais on a fait l’essentiel. On a gagné, on a les 3 points et on n’a pas pris de buts. Personnellement ? J’avais à cœur de donner le maximum à chaque match. Les vacances sont méritées. »