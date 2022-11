Deschamps, Griezmann et les réactions après France - Danemark (2-1)

La France a rempli son devoir ce samedi en prenant le dessus sur le Danemark (2-1). Découvrez les principales réactions d’après-match.

L’équipe de France a enchainé avec un nouveau succès en Coupe du Monde ce samedi. Après l’Australie (4-1), c’est le Danemark qui est tombé contre les Bleus (2-1). Kylian Mbappé a fait la différence en faveur des champions du monde avec un doublé inscrit, leur offrant à la fois la victoire et aussi la qualification pour le prochain tour. Après la partie, les joueurs et leur coach Didier Deschamps ne pouvaient que faire part de leur satisfaction.

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « On savait que ça allait être unmach compliqué. On avait perdu deux fois en Ligue des Nations contre eux. Ce soir, on a fait un gros travail tous ensemble et ceux qui sont entrés aussi. Une très belle victoire. 26e passe décisive de ma part ? Très fier de ça. Mais je reste avec le travail de l’équipe. Apres, c’est vrai qu’il y a les stats et c’est ce que tout le monde regarde, mais c’est tout le monde qui a fait l’effort. On est très heureux. Vive la France et vive la République ! ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « On a fait beaucoup de choses intéressantes, maqué un peu de réussite. Mais il y a eu du répondant en face. On a pris ce but sur coups de pied arrêtés, mais nous aussi on les a mis en difficulté sur coups de pied arrêtés. Le Danemark est souvent sous coté et elle a prouvé qu’elle faisait partie des meilleures nations (…) Nous, on a 6 points. C’est l’idéal, on est surs d’être qualifiés. On va apprécier cela. Ca amené de la tranquillité et de l’assurance d’être qualifié, et de bonnes chances d’être 1e. On est dans la position idéale. Le 1er objectif est atteint, ce n’est jamais évident. Ce groupe est fort, solide et il a envie de faire de bonnes choses ».

Raphael Varane (défenseur de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « Je suis très satisfait. On a réussi à avoir un bon état d’esprit sur le terrain. On a perd deux fois contre eux en Ligue des Nations, on avait à cœur de gagner et faire un match solide. C’est chose faite. Assuré d’être 1er ? Pas à 100%, mais on est en bonne voie. Ça va permettre au groupe d’être concerné. L’état d’esprit général est bon. On sait que pour aller loin on aura besoin de tout le monde. Aborder le 3e match de façon sereine c’est un plus. Nous, on est satisfaits. Personnellement, je reviens de loin. Ça a été beaucoup d’efforts. Et aujourd’hui, je me sens bien. C’est toujours spécial de jouer avec l’équipe de France. Pour tout sportif, c’est des moments forts qu’on a envie de vivre ».