Deschamps, Giroud et les réactions après France - Pologne (3-1)

La France a bien négocié ce dimanche son 8e de finale de Coupe du Monde contre le Portugal. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Annoncée comme grande favorite de son 8e de finale du Mondial contre la Pologne, la France a tenu son rang ce dimanche. Face à Lewandowski et sa bande, les Bleus l'ont emporté sur le score de 3-1. Olivier Giroud a ouvert le score avant que Kylian Mbappé ne claque un formidable doublé. Au coup de sifflet final, les champions du monde en titre ont logiquement fait part de leur satisfaction, tout en rappelant qu’ils ne comptaient pas s’arrêter là. A trois matches du titre, ils visent toujours le sommet et rien d’autre.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « Ça n’a pas été simple. C’était une équipe polonaise bien organisée. Avec des ajustements à la mi-temps, on a retrouvé plus de liant. Kylian a cette capacité à résoudre bien des problèmes (...) Il y a une unité depuis le départ. Quart de finaliste, c’est quelque chose de très bien. Ça vient concrétiser tout ça. L’état d’esprit du groupe, c’est la joie partagée avec le staff aussi, qui bosse bien. On va avoir plus de temps maintenant pour préparer le prochain match. On va profiter de nos familles. »

Olivier Giroud (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « L’aventure continue. On s’était dit dans le vestiaire que pour vivre une bonne expérience, il fallait être solidaire. A tour de rôle, on a su trouver les mots justes dans le vestiaire. On est une superbe bande de potes. Je suis content pour cette équipe, récompensée pour ses efforts. La route est encore longue, mais on ne va pas bouder notre plaisir (…) Le record ? C’est génial, un rêve de gosse de battre le record de Titi (Henry). Maintenant, c’est chose faite. Mon obsession est d’aller le plus loin possible avec l’équipe ».

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « Qualification méritée dans l’ensemble oui. On a bien débuté. On a concédé deux, trois ballons chauds et on s’est tout de suite repris. Le but nous a fait du bien et en 2e période on a déroulé. On a fait le nécessaire, pris le contrôle du jeu. On a mis le but de sécurité aussi. On a été bons en 2e période, dans tous les compartiments. Ma performance ? Ca fait plaisir. C’est la coupe du monde, il faut tout donner et sortir du terrain sans regrets. Il faut insister sur la solidarité et l’union. C’est ce qui fait notre force. Prochain adversaire ? Franchement, on n’a pas de préférence. Le plus important c’est de se concentrer sur nous-mêmes. On est prêts à affronter n’importe qui ».

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « Oui c’est mérité, même si en 1e période on a souffert. Avec des pertes de balle évitables. Mais on a su faire mal aux moments importants. Les mots de Deshamps à la pause ? Corriger nos pertes de balle et mettre plus d’intensité. C’était les deux éléments clés. Le quart ? 6 jours de repos, ça ne va pas être de trop. On est contents d’avoir du temps pour récupérer et décompresser. Angleterre - Sénégal ? Pas de préférence. On va tranquillement regarder à la TV ».