Desailly : "Giroud ne sera jamais aussi important pour Chelsea que pour les Bleus"

Le buteur tricolore est de nouveau de retour à son meilleur niveau avec les Blues, mais l'ancien capitaine du club ne le voit pas rester titulaire.

Marcel Desailly craint qu'Olivier Giroud ait du mal à maintenir son rôle de buteur titulaire de au cours de la saison, mais il a fait l'éloge de Frank Lampard pour sa gestion de l'international français.

Ayant failli quitter Chelsea en janvier dernier, Giroud envisageait à nouveau de quitter Stamford Bridge jusqu'à ce qu'il retrouve sa place de titulaire après son quadruplé contre Séville en , au début du mois de décembre.

Le joueur de 34 ans craignait de plus en plus de perdre sa place en équipe de avant le championnat d'Europe de l'été prochain, alors qu'il cherche à battre le record de buts marqués par Thierry Henry pour les Bleus.

Mais Desailly, qui a été capitaine de Chelsea et de l'équipe de France, a expliqué pourquoi il pense que Giroud se retrouve dans et hors de l'équipe dans l'ouest de Londres.

"Il n'est pas l'avenir de Chelsea et il ne pourra jamais être l'homme principal", a déclaré Desailly à Goal , dans le cadre de la tournée du trophée Nissan de la Ligue des champions de l'UEFA.

"Il ne peut être important qu'à certains moments pour le club car Lampard peut être intelligent pour étudier les adversaires et l'utiliser dans des matchs spécifiques contre des équipes qui n'aiment pas affronter un joueur avec ses points forts.

"Je crois que Lampard a souvent aidé Giroud à briller en tirant beaucoup de choses de lui, mais il ne peut pas être le premier choix de Lampard. Il doit affronter Tammy Abraham et Timo Werner, il ne peut donc pas conserver son statut de premier choix du début à la fin.

"Il ne reste plus à Lampard qu'à l'utiliser au bon moment, à faire courir les joueurs autour de lui pour lui permettre de briller. Il a 34 ans maintenant, alors ne lui demandez pas d'être l'homme principal, mais assurez-vous qu'il est important quand on a besoin de lui. Avec son âge et son statut de champion du monde, je pense qu'il s'agit de savoir comment et quand vous l'utilisez."

Pourtant, en ce qui concerne son statut en France, Giroud est en bonne voie pour s'imposer comme un joueur légendaire. Après avoir remporté la en 2018 en tant qu'attaquant titulaire, Giroud vise maintenant des records individuels après avoir connu 105 sélections et marqué 44 buts.

Sept autres buts sont nécessaires pour égaler le record de buts jamais atteint par Henry, alors qu'il se classe également parmi les dix joueurs les plus capés de son pays. Le sélectionneur français Didier Deschamps a gardé sa confiance en Giroud même en cas de périodes difficiles pour son club et Desailly le voit différemment sous le maillot des Bleus.

"Il est indispensable pour l'équipe nationale, a-t-il poursuivi. Giroud est le coéquipier et le joueur parfait pour l'équipe de France. Il est le premier choix de l'équipe nationale. Martial ne se combine pas aussi bien que Giroud en équipe nationale.

" [Kylian] Mbappe peut jouer dans l'axe mais il a été champion du monde en jouant dans la largeur. Il faut choisir Giroud, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la France, même si au niveau des clubs, il fait des intermèdes."

Desailly a lui-même été un héros pour l'équipe de France après avoir remporté de nombreux titres en club avec Marseille, l' et Chelsea au cours d'une illustre carrière. Il a excellé dans la défense de la France et a remporté la Coupe du monde en 1998 et le Championnat d'Europe en 2000.

Aujourd'hui, la nouvelle génération espère imiter Desailly et il a choisi ses défenseurs préférés parmi l'impressionnant réservoir de talents dont dispose Deschamps.

"La meilleure combinaison est probablement celle de [Clément] Lenglet et [Rafael] Varane, a déclaré Desailly à propos des options de la France en défense centrale. J'aime [Samuel] Umtiti mais il est souvent blessé et cela dépend du moment.

"Nous savons que [Dayot] Upamecano à Leipzig est incroyable. On dirait que dans l'équipe nationale, il a besoin de s'acclimater au niveau, aux différents coéquipiers et au système. Il doit s'habituer au stress du nouveau niveau."

Desailly a remporté deux tournois consécutifs avec la France, mais il a également vu son équipe terminer à la dernière place de son groupe lors de la Coupe du monde 2002. Il a offert ses conseils à la prochaine génération sur ce qu'il faut faire pour rester au top au niveau international : "L'adrénaline, le niveau de stress, la capacité à maintenir son intensité rendent les choses difficiles.

"Pour nous, nous l'avons fait, mais nous étions alors presque les mêmes joueurs qui ont échoué en 2002. J'espère pour eux qu'ils pourront gérer tous leurs éléments pour être à nouveau performants comme nous l'avons été la première fois."