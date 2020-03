Désaccord entre Willian et le club pour une prolongation ?

Les médias brésiliens évoquent un désaccord entre Willian et son club pour une prolongation de bail.

D'après une indiscrétion du média brésilien UOL Esporte, Willian, qui a déjà refusé une proposition de prolongation portant sur deux ans, serait suivi par plusieurs clubs de .

EXCLU - Yazici (Lille) : « Mon objectif ? Revenir à temps pour jouer l'Euro 2020 »

Une prolongation chez les Blues ne semble pas à l'ordre du jour. Willian lui-même avait évoqué une pierre d'achoppement dans les négociations. Et il s'agit d'un désaccord assez important entre lui et les dirigeants londoniens :

Plus d'équipes

« m’a offert deux ans de plus, et ils ne vont pas changer ce qu’ils m’ont offert. J’ai dit que je voulais trois ans de plus. La situation est difficile parce que je ne sais pas si cela va être possible que Chelsea fasse une autre offre », avait indiqué le Brésilien au micro de Esporte Interativo. Bref, ça sent le départ pour Willian à Chelsea. Avis aux clubs intéressés...