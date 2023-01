Des chants homophobes pendant Manchester United-Everton ?

Les chants discriminatoires ont été entendus lors du match du troisième tour de la FA Cup entre Manchester United et Everton à Old Trafford.

Une enquête de la FA a été ouverte après que des chants homophobes aient été entendus lors du troisième tour de la FA Cup entre Manchester United et Everton, vendredi soir à Old Trafford.

La fédération anglaise a publié un communiqué : "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le Crown Prosecution Service, ainsi qu'avec l'UK Football Policing Unit, en ce qui concerne l'utilisation de ce terme.

"Une partie de notre travail dans ce domaine a consisté à fournir aux autorités compétentes les déclarations d'impact des supporters LGBTQ+, détaillant comment les chants de cette nature affectent leur expérience et leur sentiment d'inclusion lors des matchs de football, afin qu'une position et une compréhension plus claires de ce chant puissent être établies.

"Nous sommes fermement opposés à toute forme de discrimination et nous nous efforçons de faire en sorte que notre jeu soit un environnement sûr pour tous, qui embrasse vraiment la diversité et défie les comportements haineux sur et en dehors du terrain."

Manchester United a également publié une déclaration concernant le chant, le club déclarant : "L'homophobie, comme toutes les formes de discrimination, n'a pas sa place dans le football. Manchester United est fier de la diversité de sa base de supporters et du travail que nous avons accompli pour réduire les cas comme celui que nous avons malheureusement entendu aujourd'hui.

"Nous continuerons à faire campagne pour l'inclusion et à lutter contre les abus discriminatoires, que ce soit dans les stades ou en ligne. Cela inclut la collaboration avec les groupes de supporters pour les sensibiliser à l'offense que constituent les propos discriminatoires."

C'est la deuxième fois cette saison que des supporters de United font l'objet d'une enquête concernant des chants homophobes, la première fois après que des chants aient été entendus lors d'un match contre Chelsea à Stamford Bridge en octobre. Des chants similaires ont été entendus le 1er janvier lorsque Chelsea s'est rendu au City Ground pour affronter Nottingham Forest.