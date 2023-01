Depuis quand le PSG n’a plus perdu en Ligue 1 ?

Avant son match contre Lens, le PSG était invaincu en Ligue 1. Son dernier revers remontait à l’exercice précédent.

Paris a bouclé la première partie de la saison sans le moindre faux-pas en championnat. Les Franciliens ont encore enchainé par un succès face à Strasbourg lors du match de reprise (2-1). En revanche, le premier match de 2023 a mal démarré pour l’équipe de Galtier. Elle a fait pschitt face à son poursuivant au classement, le RC Lens (1-3).

La série du PSG a pris fin

Un but de Frankowski a permis aux Sang et Or de prendre très rapidement l’avantage dans ce match. L’équipe de la capitale a cependant vite réagi, puisque deux minutes plus tard Hugo Ekitiké lui assurait l’égalisation en surgissant devant Brice Samba. Mais, les locaux sont repassés devant au prix d'une prestation exceptionnelle.

Lois Openda (28e) et Claude Maurice (47e) ont concrétisé la très bonne prestation de la bande à Haise, avec deux autres buts. Dos au mur une nouvelle fois, le champion de France n'a pas su réagir, ni même esquisser la moindre réaction d'orgueil.

Paris a donc fini par s'incliner. Il n'avait plus connu ça depuis des lustres. Sa dernière défaite sur la scène domestique remontait au 20 mars dernier contre l’AS Monaco (3-0). Cela fait donc neuf mois complets d’invincibilité en championnat.

Et en Coupe d’Europe, il faut remonter au moins de février pour trouver la trace de l’ultime impair des Parisiens. C’était évidemment contre le Real Madrid à Bernabeu, le 9 mars.