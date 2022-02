Depay se pose des questions sur son futur

Alors qu'il n'est au club que depuis six mois, Memphis Depay pourrait faire ses valises et quitter le FC Barcelone prochainement. L’ancien Lyonnais n’est pas en odeur de sainteté en Catalogne et une séparation est à même d'arranger les deux parties.

Le quotidien Sport affirme qu'il y a déjà des équipes désireuses de signer le Hollandais l'été prochain, même si le joueur ne prendra pas de décision avant la fin de la saison.

Depay serait en pleine réflexion

L'attaquant néerlandais veut d'abord voir quel rôle l'attend au Barça lorsqu'il reviendra de sa blessure aux ischio-jambiers. Les arrivées d'Adama Traoré, de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang pourraient lui être préjudiciables, tandis qu'Ousmane Dembele et Ansu Fati sont aussi susceptibles de monopoliser des postes en attaques.

Depay n'a joué que deux fois depuis qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers contre le Bayern Munich en décembre et il a rechuté après la défaite en Supercopa face au Real Madrid le 12 janvier.

Il veut donc voir quel traitement lui réserve Xavi. Son rêve est de réussir au Camp Nou, c'est pourquoi il a accepté une offre inférieure pour venir, mais il veut aussi jouer. Il veut se sentir comme un joueur important et s’il n’a pas cette confiance qu'il espère alors qu’il n’hésitera pas à aller voir ailleurs. Des équipes italiennes, et en particulier la Juventus, le surveillent de très près.

Depay, qui était arrivé libre au Camp Nou, a joué 23 matches avec le FC Barcelone, dont 21 fois comme titulaire. Il totalise 8 buts et 2 passes décisives. Sa dernière réalisation remonte cependant au 27 novembre dernier contre Villarreal. Une éternité déjà.