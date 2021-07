Depay étale ses ambitions avec le Barça

Memphis Depay, la nouvelle recrue du Barça, a affiché ses objectifs pour le nouveau chapitre de sa carrière.

Memphis Depay vise la conquête "de nombreux titres" pendant son séjour à Barcelone et considère que l'équipe catalane comme "parfaite" pour son style de jeu offensif.

L'international néerlandais, qui a représenté son pays à l'Euro 2020 cet été, est arrivé en Catalogne assez tôt afin de faire connaissance avec sa nouvelle équipe. Il a rejoint les Blaugrana en tant que joueur libre après être arrivé au terme de son contrat avec Lyon. A présent, il est impatient de faire ses débuts et accomplir son rêve de jouer pour le cador espagnol.

Depay s'est confié à El Mundo Deportivo après son arrivée à Barcelone : "C'est un jour spécial, je suis très excité d'aller au club et au stade. Tout est très beau et ce sera une journée incroyable. J'espère gagner de nombreux titres, c'est pourquoi je suis venu dans ce grand club. C'est ce que le club représente, il a une histoire très riche. J'ai hâte de rencontrer tout le monde au club. Je viens de rentrer de vacances et maintenant il est temps de me recentrer. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré ici. Je vais essayer de m'adapter le plus rapidement possible."

L'attaquant néerlandais a connu une période difficile à Manchester United lors de son précédant passage dans un grand club européen. Il a cependant mûri et progressé depuis lors, marquant notamment 76 buts en 178 apparitions au cours d'une aventure de quatre ans et demi à Lyon.

Depay est passé d'un ailier irrégulier à un avant-centre redoutable - en club et en sélection - et voit ces qualités s'intégrer parfaitement au Barça sous la direction de son compatriote Ronald Koeman. Il a confié à ce sujet: "J'aime jouer au football offensif et être créatif sur le terrain, générer des occasions, des passes décisives et des buts. Le style de jeu du Barça est parfait pour moi. Je suis très heureux."

Depay a poursuivi en disant à propos de son travail avec Koeman, qui l'avait déjà entraîné sur la scène internationale : "J'ai fait de grands progrès avec lui, en particulier au sein de l'équipe nationale, en étant important dans l'équipe. Cela m'a donné beaucoup de confiance et cela m'a aussi aidé quand j'étais blessé. Il m'a apporté beaucoup de soutien et a insisté pour que je vienne ici et signe pour le meilleur club du monde. Je suis très heureux qu'il soit ici et je suis prêt à me battre pour lui". Un discours que le coach batave va certainement beaucoup apprécier.