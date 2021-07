Depay déjà buteur avec le Barça

L’ancien lyonnais Memphis Depay a marqué dès sa première apparition avec le Barça.

Memphis Depay n’aura pas attendu longtemps avant de faire trembler les filets avec le FC Barcelone. Dès son premier match disputé, et seulement 72 heures après son arrivée au club, le Néerlandais a débloqué son compteur de réalisations.

C’était ce samedi lors de la rencontre amicale face à Gérone. Lancé par Ronald Koeman à la 42e minute, l’ancien Lyonnais a clôturé la marque dans cette partie à la 85e minute en transformant un pénalty. Au coup de sifflet final, et au micro du Barça TV, le Hollandais a fait part de sa satisfaction : « Je suis heureux de jouer ici, c'était difficile au début mais je me suis vraiment bien amusé aujourd'hui, a-t-il déclaré. J'essaie d'entrer dans les espaces entre les lignes. Je peux apporter beaucoup de créativité, de buts et de passes décisives. »

Depay remercie Griezmann

Depay était content de sa performance, mais aussi celle de son nouveau coéquipier Antoine Griezmann. Il a mis en avant son travail sur le but. « Griezmann est un joueur avec une grande personnalité. Il a fait une belle action avant le penalty. Il me donne confiance pour la saison à venir », a indiqué le Hollandais.

La nouvelle recrue barcelonaise n’était pas la seule à se satisfaire de la prestation fournie. C’était aussi le cas de l’entraineur Ronald Koeman. Ce dernier a apprécié le rendement des siens et la victoire obtenue (3-1) : "Je suis assez satisfait de la façon dont nous avons joué. Certains joueurs sont revenus de vacances et je suis content de l'état physique des joueurs."

Outre Depay, Piqué et Manaj ont également trouvé la faille en faveur des Blaugrana dans cette partie.