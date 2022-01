Dembélé et le Barça, la rupture pas encore scellée

Le désaccord entre Ousmane Dembélé et sa direction du FC Barcelone paraissait être trop important pour que les deux parties choisissent de continuer ensemble. Mais, il se pourrait qu’il y ait un rapprochement entre leurs positions prochainement et qui aboutit ensuite à une prolongation.

Le quotidien Mundo Deportivo a fait savoir dans son édition que le Français n’est pas encore totalement fermé à l’idée d’une prolongation. Si chacun y met du sien, il se peut donc que l’idylle se poursuit.

La volonté de Dembélé de continuer peut aussi perceptible à travers le professionnalisme qu’il affiche en ce moment. L’ancien rennais s’entraine normalement et en faisant preuve d’une grande rigueur. Ce samedi, et alors qu’il a été écarté du groupe lors du dernier match de Coupe, il s’est présenté au centre et a effectué une séance de travail ordinaire avec ses coéquipiers.

Les discussions pourraient reprendre la semaine prochaine

La même source indique que Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, arrivera la semaine prochaine à Barcelone. Il cherchera alors à recoller les morceaux dans une relation qui s’est sérieusement détériorée ces derniers jours et voir s’il y a possibilité de poursuivre la collaboration.

L'article continue ci-dessous

En conférence de presse ce samedi, Xavi a été questionné à propos de son joueur. Lui a affirmé qu’absolument rien n’a évolué durant les 48 dernières heures. « Il doit se décider », a-t-il martelé.

Les positions sont pour l’instant assez éloignées, mais le monde du football réserve parfois bien des surprises et il n'est pas exclu donc que le champion du monde 2018 ait un avenir du côté du Camp Nou. Pour rappel, son contrat actuel avec le géant espagnol expire dans cinq mois.