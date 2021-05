Delort contre Neymar, le chambrage continue

N’hésitant jamais à se rentrer dedans lors des PSG - Montpellier, Delort et Neymar ont fait la paix après la rencontre de Coupe de France.

« Circulez, il n’y a plus rien à avoir ». Les PSG - Montpellier n’auront désormais plus la même saveur que depuis décembre 2019. A cette occasion, Andy Delort et Neymar s’étaient pris le choux et avait lancé une véritable guerre du chambrage entre eux.

Dans cette rencontre musclée, l’attaquant montpelliérain avait sommé le Brésilien « d’avoir un peu plus de respect » ce à quoi son adversaire avait répondu un « Fu** you ».

Le début d’une vraie romance entre les deux joueurs qui s’est poursuivie en février 2020 avec une victoire du PSG et « un bisous envoyé à son ami » Delort par Neymar aux côtés de Leandro Paredes, le maillot de l'Algérien dans les mains. Un Argentin dont Delort n’a que très peu d’estime, lui qui le considère comme « le garde du corps » de la star brésilienne.

Mais c’est désormais du passé puisque les trois joueurs ont décidé de faire la paix après la demi-finale de la Coupe de France, mercredi soir. Malgré la déception de l’élimination, Delort a trouvé le moment d’aller voir Neymar pour mettre les choses à plat et tourner la page de cette gué-guerre.

"Personne n'a parlé de la réconciliation? On en parle ou pas?", a lâché cette fois ce jeudi sur Twitter Andy Delort, en référence à Neymar, au lendemain de la victoire du PSG face à Montpellier (2-2, 6 à 5 ap t.a.b), en demi-finale de Coupe de France.

Les deux joueurs ont posé ensemble dans les vestiaires, échangeant leur maillot. "Comprenez une chose, se chambrer est un jeu, lance Delort sur son compte Twitter. Bon, Paredes n'est pas sur la photo mais lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation."