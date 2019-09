Deliveroo nouveau partenaire majeur de l'OL jusqu'en 2022

Après le PSG, la société de livraison de repas a aussi conclu un accord de sponsoring pour les trois prochaines années avec l'Olympique lyonnais.

Après le , c'est au tour de l'Olympique lyonnais d'accueillir la société Deliveroo comme nouveau sponsor majeur. L'entreprise de livraison de repas à domicile a conclu un accord avec l'OL pour les trois prochaines saisons.

Un "signe fort" pour Aulas

Le nom de Deliveroo s'affichera au dos des maillots des joueurs de Sylvinho en L1 et sur les manches de l'équipe féminine en première division et en . Ce partenariat prévoit de favoriser les supporters des Gones avec "des activations exclusives tout au long de l’année."

Jean-Michel Aulas s'est réjouit dans un communiqué à propos de ce nouveau sponsor. "L’arrivée d’un partenaire commun sur les maillots des joueurs et des joueuses professionnels est un signe fort. Deliveroo est un acteur qui se mobilise pour faire bouger les lignes et opte pour une stratégie disruptive. Nous sommes particulièrement honorés de compter ce nouveau partenaire au rayonnement international dans l’écosystème de l’Olympique Lyonnais."

Même son de cloche chez Deliveroo avec Alessandro Celli, dirigeant de l'entreprise (Managing Director Europe). "Nous sommes très honorés de devenir partenaire de l’Olympique Lyonnais. Non seulement est une ville historique et stratégique pour Deliveroo en , mais nous sommes surtout très fiers de nous associer avec ce club visionnaire en termes de diversité, d’inclusion et de parité. Les équipes de football masculine et féminine comptent parmi les meilleures en Europe, nous nous réjouissons de les soutenir pour les saisons à venir et de vivre de merveilleux moments à leurs côtés.”