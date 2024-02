Déjà un problème Endrick au Real Madrid

Endrick a donné un indice sur le numéro de maillot qu'il choisira lorsqu'il arrivera

La nouvelle recrue du Real Madrid, Endrick, a donné un indice sur le numéro de maillot qu'il choisira lorsqu'il arrivera au club en provenance de Palmeiras cet été.

Madrid a annoncé en décembre 2022 qu'Endrick rejoindrait le club à l'été 2024 après avoir accepté de payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/64 millions de dollars). L'international brésilien sera transféré après son 18e anniversaire et réfléchit déjà au numéro qu'il portera pour les géants espagnols.

Il a déclaré à Placar TV : "Je ne me préoccupe pas trop des chiffres, mais mon préféré est le numéro sept. C'est celui que j'utilise dans les jeux vidéo, en NBA et dans FIFA. C'est un numéro qui attire beaucoup l'attention parce que Cristiano [Ronaldo] portait le numéro sept et j'aime aussi beaucoup Luka Doncic [star de la NBA] qui porte le 77, un numéro élevé. C'est un numéro que je regarde et que je considère comme remarquable. Je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas. J'ai joué avec 11, avec 10, avec 7... Aujourd'hui, je suis le 9 à Palmeiras. C'est un très bon numéro, mais il s'accompagne toujours d'une grande responsabilité.

Endrick devra convaincre Vinicius Junior de changer de maillot s'il veut suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Raul en portant le numéro 7, car son compatriote évolue sous ce maillot depuis la saison dernière. S'il opte pour le numéro 9, il imitera Ronaldo et d'autres joueurs qui ont déjà porté ce maillot, comme l'icône brésilienne Ronaldo, Karim Benzema, Fernando Morientes et Alfredo di Stefano.