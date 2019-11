Déjà qualifiées, l'Espagne et l'Italie régalent

Retrouvez tous les résultats du soir dans la campagne de qualifications pour l'Euro 2020, avec les victoires nettes de l'Espagne et de l'Italie.

L' et l' ont rendu des copies très convaincantes, ce vendredi soir, pour leur avant-dernière sortie dans cette campagne de qualifications pour l' . Les deux nations ont déjà composté leur ticket pour le championnat d'Europe.

C'est l'Espagne qui a été la plus spetcaculaire en passant sept buts à une modeste sélection de Malte, s'inscrivant dans la lignée des cartons du ou de l' cette semaine. La Roja a pu compter sur un secteur offensif très prolifique avec pas moins de sept buteurs différents. Le petit événement de la soirée est à mettre à l'actif du Parisien Pablo Sarabia, auteur de son premier but en sélection.

Le milieu offensif du club de la capitale a inscrit le 4ème but espagnol (63e) au sein d'un temps fort complètement fou, une minute après une réalisation signée Pau Torres (62e) et six minutes avant un autre pion d'Olmo (69e). La Roja s'était déjà donnée un avantage confortable à la mi-temps après les buts de Morata (23e) et Cazorla (41e). Moreno (71e) et Jesus Navas en fin de match (85e) ont ajouté deux nouveaux buts pour donner à ce succès des allures de correction. L'Espagne conforte donc sa place de leader dans sa poule devant la , qui s'est imposée en Roumanie (0-2).

L'Italie, c'est du sérieux

Mission accompliée également pour l'Italie, d'un réalisme implacable sur la pelouse de la (0-3). Les hommes de Roberto Mancini ont dessiné leur victoire dès le premier acte grâce à des buts d'Acerbi (21e) et Insigne (37e). Après le repos, Belotti a ajouté un troisième but pour la Nazionale (52e).

Dans cette même poule, la Grèce a gagné également - en Arménie (0-1) - mais c'est la Finlande qui accompagnera l'Italie à l'Euro après son succès net contre le Liechtenstein (3-0), décrochant ainsi la première participation de son histoire à un championnat d'Europe.