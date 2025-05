Déjà de l'eau dans le gaz entre le Real Madrid et Xabi Alonso

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, sera de retour dans la capitale espagnole, porté par l'enthousiasme suscité par sa nomination

Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen sont déjà en négociation, et d'autres suivront, mais le président du Real Madrid, Florentino Perez, s'apprête à contredire certains de ses plans.

Alexander-Arnold était déjà pressenti, et si le Real Madrid s'intéressait à Huijsen ces derniers mois, l'entraîneur basque a également donné son accord pour son arrivée. Il serait également intéressé par le recrutement d'Alvaro Carreras, dont le dossier serait proche, et d'un nouveau milieu de terrain, dont le dossier est un peu moins lointain.

Les médias locaux ont toutefois reconnu qu'à l'instar de Carlo Ancelotti, Alonso aurait son mot à dire dans les discussions sur les transferts, mais que ce ne serait pas un vote décisif. On a toutefois le sentiment que le Real Madrid s'efforcera de s'attaquer à plusieurs postes négligés de l'effectif cet été.

Alonso sera accompagné de Sebas Parrilla, entraîneur adjoint du Bayer Leverkusen, et du préparateur physique Alberto Encinas. On pensait cependant que l'actuel directeur sportif Antonio Pintus, le légendaire gourou italien, serait muté, soit dans un autre service du club, soit dans un autre club. Pintus souhaiterait rester en Espagne, malgré une offre de la Juventus.

Cependant, Perez a décidé que Pintus resterait au sein du staff technique de l'équipe première, selon The Athletic. Il a été vivement critiqué cette saison, les Merengues étant décimés par les blessures, et seuls Endrick Felipe, Arda Guler et Luka Modric ayant été épargnés par les blessures cette saison. Le club étudie toutefois la situation et ne pense pas que Pintus soit le seul responsable.

Pintus lui-même souhaite être écouté et faire entendre sa voix après une saison difficile, marquée par une dégradation de ses relations avec Carlo Ancelotti et son staff. Les Merengues ont déjà annoncé à Pintus son maintien, et Perez, personnellement, est convaincu qu'il est « la clé du succès en Ligue des champions ».

Les deux hommes entretiennent une relation étroite, et Pintus est écouté par Perez. Il a également été pointé du doigt plus tôt dans la saison comme responsable des fuites provenant de Valdebebas, ce qui explique en partie la dégradation des relations avec le staff technique.