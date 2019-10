Déçu par Zidane, le Real songerait de nouveau à Mourinho

Zinedine Zidane serait de nouveau menacé à son poste de coach du Real. Et le spectre de Mourinho plane de nouveau sur Madrid.

Revenu au club il y a à peine sept mois, Zinedine Zidane serait-il déjà sur la sellette du côté de Madrid ? Selon les informations que s’est procurées Goal, c’est clairement le cas et l’état-major des Merengue serait déjà en train d’étudier les différentes pistes pour le remplacement du coach français.

Zidane n’a pas réussi à redonner des couleurs au Real, et son deuxième mandat n’a pas vraiment démarré sous les meilleurs auspices. L’ancien meneur des Bleus a été épargné par les critiques durant les derniers mois de l’exercice 2018/19, mais avec l’entame de la nouvelle campagne, il ne dispose plus d’aucune immunité. Et les contre-performances récentes, face à Bruges en Ligue des Champions, et contre Majorque en lui ont clairement porté préjudice.

Un faux-pas contre le risque d’être fatal à Zidane

Malgré tout ce qu’il a pu offrir au Real durant son premier passage, Zidane se retrouve aujourd’hui dans une position très peu enviable. Un autre faux-pas ou une contre-performance de taille, comme par exemple une défaite contre le Galatasaray en C1 cette semaine, pourrait lui être fatal.

L'article continue ci-dessous

Florentino Pérez a beau vouer une grande estime à Zidane, il n’est plus enclin à supporter les mauvais résultats de son club. Il se murmure même qu’il regretterait d’avoir fait appel à ce dernier en printemps dernier, suite au limogeage de Santiago Solari.

Pour remplacer Zidane en cas de nouveau changement à la barre technique, un nom se dégage particulièrement. Celui de José Mourinho. Le Portugais jouit d’une belle cote auprès des responsables castillans malgré les circonstances délicates dans lesquelles il avait quitté le club en 2013. Il a l’avantage d’être libre, et c’est un meneur capable de tirer le meilleur de ses troupes. Du moins, à court terme.