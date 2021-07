Décision imminente de Pogba

Le milieu français Paul Pogba ne devrait pas tarder à divulguer ses intentions pour la saison à venir.

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Bien malin celui qui pourra répondre à cette question, car La Pioche lui-même n’a pas encore décidé où il comptait se produire. Tout en profitant de ses vacances après avoir disputé l’Euro, il serait actuellement en pleine réflexion.

Pogba doit prolonger ou partir

L'international français n'a plus qu'un an de contrat à Old Trafford et rien ne dit pour l'instant qu'il va prolonger. United tient à le conserver son effectif, mais ses dirigeants mesurent aussi la nécessité de le transférer cet été s'il refuse de signer un nouveau bail.

Dernièrement, des bruits ont laissé croire que le Paris Saint-Germain serait prêt à passer à l’offensive et ramener le champion du monde dans son pays. Une perspective qui ne laisse pas l’intéressé insensible.

La possibilité d’un come-back à la Juventus avait aussi été évoquée pour Pogba, mais cette option a vite écartée par les responsables piémontais. Fabio Paratici a indiqué qu’il n’a jamais été question pour la Vieille Dame de récupérer son ex-star.

Selon une information du TF1, Pogba devrait décider dans la semaine s’il envisage de rempiler avec les Red Devils ou s’il compte tenter une aventure ailleurs au bout de cinq ans passés dans le nord-ouest d’Angleterre.