Décès du coach serbe Radomir Antic

L’un des coaches les plus emblématiques de la espagnole vient de rendre l’âme. Radomir Antic, l’ex-entraineur du Real, du Barça et de l’Atlético, s’est éteint ce lundi à l’âge de 75 ans.

C’est le club rojiblanco, celui avec lequel il avait remporté un doublé historique en 1996 qui a annoncé la nouvelle première. C’est une mort naturelle et qui n’a rien à voir avec le coronavirus.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo