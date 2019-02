Décès d'Emiliano Sala : le communiqué des Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux ont publié un communiqué ce vendredi afin de réagir au décès d'Emiliano Sala.

Les Girondins de Bordeaux ont publié ce vendredi un communiqué afin de réagir à l'annonce du décès d'Emiliano Sala dont le corps, remonté à la surface de l'eau mercredi, a été découvert dans l'épave de l'avion au fond de la Manche.

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 8 février 2019

Emiliano Sala avait rejoint la France et les Girondins de Bordeaux en 2010. Il a ensuite porté les maillots de l'US Orléans, des Chamois Niortais, du Stade Malherbe de Caen et du FC Nantes, et s'apprêtait à découvrir la Premier League avec Cardiff.