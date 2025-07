Décès de Diogo Jota, Jurgen Klopp dévasté

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a pleuré sur les réseaux sociaux le décès de son « grand ami » Diogo Jota. Jota et son frère André Silva sont décédés tragiquement dans un accident de voiture peu après minuit, le matin du 3 juillet 2025. La Lamborghini dans laquelle ils voyageaient aurait subi une crevaison, entraînant une sortie de route et un incendie.

Klopp, qui a entraîné Jota à Anfield pendant quatre saisons et remporté plusieurs trophées ensemble, a présenté ses condoléances pour le décès de l'attaquant de 28 ans. Le manager allemand a qualifié Jota de « grand ami » et a exprimé sa solidarité avec sa femme et ses trois enfants.

Sur Instagram, l'homme de 58 ans a écrit : « C'est un moment difficile pour moi ! Il doit y avoir un but plus important ! Mais je ne le vois pas ! Je suis profondément attristé par le décès de Diogo et de son frère André. Diogo était non seulement un joueur fantastique, mais aussi un ami formidable, un mari et un père aimant et attentionné ! Tu nous manqueras terriblement ! Toutes mes prières, mes pensées et mon soutien vont à Rute, aux enfants, à la famille, aux amis et à tous ceux qui les aimaient ! Repose en paix. Je t'aime, J. »

Selon CNN, Jota et son frère André traversaient la province espagnole de Zamora pour Santander afin de prendre un ferry de nuit pour la Grande-Bretagne. L'international portugais devait rejoindre le club de Merseyside pour l'entraînement de pré-saison lundi. Il lui avait été déconseillé de prendre l'avion après une opération au poumon.

Les Reds ont publié un court communiqué sur leur site officiel en réaction à la tragédie. L'équipe d'Arne Slot se réunira à nouveau pour la pré-saison la semaine prochaine avant d'affronter Preston lors de son premier match amical à Deepdale le 13 juillet.