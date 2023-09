De Zerbi humilie Man United sur et en dehors du terrain

Après avoir guidé son équipe de Brighton à la victoire à Old Trafford, Roberto De Zerbi a adressé un gros tacle aux Mancuniens.

L'entraîneur de Brighton, Roberto de Zerbi, était fier de ses joueurs après leur victoire 3-1 sur Manchester United.

De Zerbi : « On aurait pu en mettre plus »

Danny Welbeck, Pascal Gross et Joao Pedro ont marqué pour les Seagulls, assurant ainsi une victoire de prestige à Old Trafford. Leur coach italien était aux anges après la partie, même s’il a jugé qu’il y avait matière de faire encore mieux face à des Red Devils dépassés.

Après la partie, le manager transalpin a lâché : "Nous avons fait un très grand match. Nous méritions de gagner, nous avons bien joué. Dans les 15 ou 20 premières minutes, nous avons beaucoup souffert parce que Man United a joué d'une manière différente de celle à laquelle nous nous étions préparés, mais après cela, nous avons joué un grand match. Nous travaillons pour ne pas perdre nos caractéristiques, notre qualité et pour marquer plus de buts. Nous avons marqué trois buts, mais nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer à nouveau".

De Zerbi a ensuite félicité ses protégés pour leur aptitude à ne pas se renier. "Je pense que le match a changé lorsque nous avons gardé le ballon. A ce moment-là, leur pression était forte et le fait de garder le ballon nous a permis de contrôler le jeu et nous avons quatre attaquants très rapides et très bons. Nous devons garder notre style quand nous perdons et quand nous gagnons. Nous ne pouvons pas oublier notre ADN parce que le jeu peut changer et c'est mauvais quand le résultat peut changer notre style".

Cela fait un an que De Zerbi est aux commandes de Brighton et il avoue qu’il prend énormément de plaisir dans cette fonction : "Je dois admettre que je me sens très chanceux d'être l'entraîneur de cette équipe. C'est comme si je rêvais parce que je m'amuse beaucoup, j'aime regarder mon équipe jouer, montrer ses qualités. C'est un honneur, je suis fier".

Pour rappel, Brighton sera l’un des adversaires de l’OM lors de la phase de poules de Ligue Europa.