De Ligt : Raiola tacle le Barça et Piqué

L'été dernier, le transfert annoncé de Matthijs de Ligt au Barça n'a finalement jamais eu lieu malgré plusieurs contacts. Mino Raiola s'en explique.

Le défenseur batave, très proche du Barça, avait finalement rejoint la contre un montrant estimé à 85 millions d'euros. Mino Raiola lève le voile sur son transfert avorté en Catalogne.

Perte de 120 millions d'euros pour Chelsea

"Les Catalans pensaient: si Frenkie de Jong (son ancien coéquipier, ndlr) vient, lui aussi va signer. Mais ils ne l'ont pas bien traité, les arguments qu'ils nous avaient proposé n'étaient pas les bons (...) De Ligt ne s'intéresse pas à l'argent, il veut juste jouer au football. Et la Juventus le voulait déjà depuis plus d'un an", a confié le superagent dans un entretien pour Voetbal International.

L'article continue ci-dessous

Raiola s'en prend aussi à Gérard Piqué au passage, qui selon lui n'aurait pas aimé une arrivée de De Ligt : "Pensez-vous vraiment qu'un joueur comme Gérard Piqué, un personnage particulièrement influent à Barcelone, allait vraiment jeter l'éponge?"