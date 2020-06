De joueur de la saison à Arsenal à remplaçant de Nketiah : Qu'est-ce qui ne va pas pour Lacazette à Arsenal ?

L'attaquant des Gunners n'a marqué que neuf fois cette saison et des doutes ont été émis concernant son avenir dans le nord de Londres.

Cela fait un peu plus d'un an qu'Alexandre Lacazette a été nommé joueur de la saison 2018-2019 d' . Plébiscité par les supporters, l'attaquant français est reparti confortablement avec la récompense ayant récolté 35% des suffrages. C'était une reconnaissance claire d'une excellente saison pour Lacazette, surtout si l'on considère que son partenaire d'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang a terminé la campagne avec 31 buts toutes compétitions confondues et a remporté le titre de meilleur buteur de .

Il y avait peut-être des gens hors d'Arsenal qui étaient surpris qu'Aubameyang ait été ignoré par les fans, mais il y avait peu de plaintes de la part des membres du club. Lacazette a marqué 19 buts, et peut-être plus important encore, a fourni 11 passes décisives pour ses coéquipiers. Il était le point de fixation de l'attaque d'Arsenal; l'homme qui a fait vibrer les supporters, qui a mis les autres en valeur. Il a marqué des buts contre , et en Premier League, plus des réalisations à domicile et à l'extérieur lors des victoires en contre et Valence. Quand Lacazette a bien joué, Arsenal a bien joué.

"Il est vital", a déclaré l'ancien défenseur des Gunners Bacary Sagna à Goal lorsqu'on lui a demandé de décrire son compatriote. "C'est le type de joueur qui donne tout pour l'équipe. Bien sûr, vous voyez toujours celui qui marque les buts, comme Aubameyang - qui est une machine à marquer des buts - mais la quantité de travail que Laca fait est incroyable. La façon dont il garde le ballon, la façon dont il se bat pour le ballon, la façon dont il pèse sur la défense. C'est un travail invisible que tout le monde ne verra pas. Mais pour le système d'Arsenal et la façon dont ils veulent jouer, il est incroyable".

"Devant le but, il est clinique, mais la plupart du temps, il tourne le dos au but. Lorsqu'il reçoit le ballon, il essaie de protéger et de défendre le ballon pour les autres joueurs. Il reçoit des coups pour ses coéquipiers et c'est pourquoi, pour moi, il est vital pour le système Arsenal", a ajouté le Français. Après deux ans en Premier League suite à son arrivée de , il semblait que Lacazette maîtrisait l'art du football anglais et allait faire encore mieux lors de sa troisième campagne à l'Emirates Stadium.

Mais la saison 2019-20 n'est pas à la hauteur des attentes pour Lacazette. À tel point qu'il y en a beaucoup qui croient maintenant que, si l'occasion se présente cet été, Arsenal doit chercher à tirer profit d'un attaquant qui a encore deux ans de contrat. Alors, que s'est-il passé en l'espace d'un an pour que les opinions changent si radicalement ? Pourquoi tant de gens pensent qu’un joueur, qui, il y a tout juste 12 mois, a été nommé Joueur de la saison d’Arsenal, doit partir ?

Un des principaux facteurs des problèmes de Lacazette cette saison a été la blessure qu'il a contractée juste avant le coup d'envoi de la saison en août. Jouant contre son ancien club, l'OL en Emirates Cup, l'attaquant s'est tordu la cheville et a dû être remplacé avant la mi-temps. Il a récupéré suffisamment pour être remplaçant sans entrer en jeu lors de la victoire à le week-end d'ouverture de la saison deux semaines plus tard avant de trouver le chemin des filets lors des deux premiers matchs à domicile d'Arsenal de la campagne, contre et Tottenham.

Mais c'est après le derby du nord de Londres, qui a eu lieu le 1er septembre, qu'Arsenal a annoncé que Lacazette était écarté en raison d'un "problème de cheville", qu'il traversait depuis "plusieurs semaines". Il n'est pas revenu avant la défaite à Sheffield United six semaines plus tard, et l'attaquant français cherche depuis sa meilleure forme. Depuis son retour en octobre, Lacazette n'a marqué que sept buts, aucun à domicile en championnat. En fait, depuis qu'il a marqué deux fois lors de la victoire 5-1 à en octobre 2018, Lacazette n'a inscrit qu'un seul but en Premier League loin de l'Emirates.

Il a marqué quatre fois en quatre matchs en novembre et décembre, mais a ensuite subi une série de neuf matches sans but avant de marquer finalement dans la victoire 4-0 face à Newcastle le 16 février. Après le match, Lacazette a décrit sa série de matches sans but comme "difficile et compliquée". "Pour un attaquant, il est toujours difficile de ne pas marquer, mais cela se produit dans le football", a-t-il déclaré. "J'espère que c'est la dernière fois pour moi."

Malgré ses difficultés cette saison, Lacazette reste un membre extrêmement populaire de l'équipe d'Arsenal - quelque chose qui a été mis en évidence par la façon dont il a été félicité par ses coéquipiers après avoir cassé sa période de disette contre Newcastle. "J'ai été touché par la façon dont tous mes coéquipiers ont réagi lorsque j'ai marqué ce but", a déclaré le joueur de 29 ans. "Ça signifait beaucoup pour moi".

Après avoir marqué contre Newcastle, Lacazette a participé à des victoires contre l'Olympiacos et avant que la pandémie de Covid-19 n'arrête la saison de football. Mais c’est encore Eddie Nketiah qui a été titularisé à la pointe de l'attaque lors des trois derniers matches de championnat d’Arsenal avant la suspension de la saison, l’attaquant français devant se contenter d’une place sur le banc. "J'ai deux attaquants en ce moment et ils me rendent la vie difficile, mais en même temps, c'est très bien", a déclaré Mikel Arteta après que Lacazette ait quitté le banc lors de la victoire 1-0 contre West Ham.

"J'ai décidé de faire jouer Eddie contre West Ham pour les défenseurs qu'ils avaient et le plan de match que nous avions, mais sachant que Laca, si nous avions besoin d'un but dans les derniers instants, était toujours prêt à le faire", a ajouté l'Espagnol. Le retour en forme de Lacazette devant le but juste avant l'interruption de la saison donnera aux fans d'Arsenal l'espoir qu'il pourra à nouveau reprendre le dessus sur la concurrence lorsque la Premier League reviendra le 17 juin. Mais ses tentatives pour récupérer sa place au détriment de Nketiah n'ont pas été aidées par un incident lors du confinement qui l'a vu placardisé à la une d'un journal national semblant inhaler du gaz provenant d'un ballon. Arsenal n'a pas tardé à réagir à l'histoire. "Il s'agit d'une affaire privée que nous prenons au sérieux", a indiqué un communiqué publié par le club. "Il sera géré en interne."

Il est entendu que Lacazette a été condamné à une amende de deux semaines de salaire par le club, et c'est le type d'incident qui ne plaît pas à Arteta, qui exige beaucoup de ses joueurs - à la fois sur le terrain et en dehors. Le temps nous dira si Lacazette pourra maintenant regagner la confiance de l'Espagnol, mais avec Arsenal ayant potentiellement 13 matches à jouer cette saison, les performances de l'attaquant au cours des deux prochains mois pourraient être déterminantes pour son avenir à long terme au club.

Les finances étant censé être exceptionnellement restreintes cet été en raison des implications financières de Covid-19, les clubs pourraient devoir travailler légèrement différemment sur le marché des transferts. Les accords avec des échanges de joueurs devraient devenir beaucoup plus courants, et Arsenal étant fortement intéressé par le milieu de terrain de l'Atletico Madrid Thomas Partey, il se pourrait que Lacazette - qui a longtemps été observé par le patron de Rojiblancos, Diego Simeone - entre dans la balance pour trouver un accord.

Le contrat de Lacazette expire en 2022 et Arsenal ne veut pas qu'un autre de ses hommes vedettes entre dans les deux dernières années de son contrat sans avoir signé une prolongation. Le club voudra s'assurer qu'ils ne soient pas dans la même position qu'ils occupent actuellement avec Aubameyang - qui est à moins de 12 mois de la fin de son contrat - donc une décision ferme sur l'avenir de Lacazette devra être prise. Il y a un an, il aurait été ridicule de penser qu'Arsenal envisagerait de vendre Lacazette, mais le football évolue rapidement et l'attaquant d'Arsenal, qui susciterait également l'intérêt de l'Inter, se trouve maintenant à un carrefour de sa carrière.