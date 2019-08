De Jong, Suarez et qui d'autre ? Les "intouchables" du Barça cette saison

Qui va débuter pour la première du Barça face à Bilbao et qui sont les joueurs qui ont pris de l'avance cette saison dans la tête de Valverde ?

Si Lionel Messi est extrêmement peu susceptible d'être risqué sur le terrain si tôt dans la saison, Ernesto Valverde devra aussi composer avec la forme physique des différents éléments à sa disposition. Le quotidien catalan SPORT affirme savoir ce qui se passe dans la tête du boss du Barça.

Selon le journal, Ter Stegen était assuré de débuter dans les cages en avant même que la nouvelle de la blessure de Neto ne soit rendue publique. Nelson Semedo a conforté sa place d'arrière droit de premier choix lors de la première saison. Jordi Alba débutera sur le flanc opposé avec Gerard Piqué et Clement Lenglet au centre.

En effet, il est peu probable que Samuel Umtiti en ait fait assez pour convaincre Valverde de le rétablir dans en tant que titulaire...

Frenkie de Jong, malgré son entraînement loin du groupe mardi va certainement prétendre à une place au milieu du terrain après qu'il ait fait montre de ses talents ces dernières semaines, lui qui siégera aux côtés de Sergio Busquets selon SPORT, qui ajoute que le seul point d'interrogation est la dernière place au milieu de terrain. Sergi Roberto et Ivan Rakitic sont les choix les plus probables, à supposer que la Croate ne parte pas dans le cadre d'un éventuel accord Neymar.

Devant, on devrait revoir le trio qui avait si bien fonctionné contre le Napoli : Dembele-Suarez-Griezmann. Les deux stars françaises ont réalisé des performances quasi parfaites tout au long de la pré-saison et, aux côtés de l’Uruguayen, les tricolores vont former un puissant trident pour le premier match de La . Messi n'est pas encore revenu à 100% et doit encore finir sa propre pré-saison. Reste à savoir qui fera les frais du retour du roi.