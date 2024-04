De Jong, le rêve fou du Barça

Les dirigeants franciliens foncent sur un joueur clé de Barcelone cet été, selon des médias locaux.

Le Paris Saint-Germain a désormais un passé qu'il peut invoquer lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs clés du FC Barcelone, après avoir payé la clause libératoire d'Ousmane Dembele, qui a finalement remplacé la dernière star barcelonaise qu'il avait débauchée, Neymar Junior. Les dirigeants franciliens pourraient revenir à la charge pour un autre joueur clé de Barcelone cet été, selon des bruits en Catalogne.

Mardi, le PSG s'est renseigné sur l'avenir de Jules Koundé, mais Sport affirme que les géants français n'ont aucune intention de recruter le joueur tricolore cet été, même si les Parisiens s'intéressent effectivement aux défenseurs centraux.

De Jong ou Yamal ?

En revanche, ils s'intéressent à Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais, avec Ronald Araujo, est l'un des quelques joueurs qui ont été présentés comme des sortants que Barcelone pourrait céder en échange d'une grosse somme d'argent. La source ajoute que le PSG est également confronté à des problèmes de fair-play financier et que son budget pour signer de Jong n'est pas "illimité", ce qui influencera peut-être aussi son intérêt pour Lamine Yamal.

C'est la deuxième fois que cette source fait le lien entre de Jong et le PSG, et elle avait d'abord affirmé que le club parisien serait prêt à dépenser 60 millions d'euros pour de Jong, ce qui pourrait aller jusqu'à 80 millions d'euros dans le haut de la fourchette. Comme cela a été le cas avec le Néerlandais par le passé, les conversations, les enquêtes et même les offres ne servent à rien tant qu'elles ne convainquent pas de Jong de quitter Barcelone.