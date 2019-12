De Jong invite De Ligt au Barça dans un futur proche

De Ligt a refusé Barcelone cet été en optant pour la Juve, mais De Jong pense que son ancien coéquipier de l'Ajax pourrait le rejoindre bientôt.

Le milieu de terrain néerlandais a d'abord noté que De Ligt avait pris la bonne décision de passer de l' à la Vieille Dame. "De Ligt peut jouer pour Barcelone dans un avenir proche", a déclaré De Jong à De Telegraaf. "Aller en ne change rien au fait qu'il puisse jouer pour Barcelone dans quelques années. Il a pris la bonne décision; il se porte bien à Turin."

De Jong est devenu un pilier du milieu de terrain de Barcelone depuis son arrivée en été et il est convaincu qu'il a réussi à s'adapter à sa nouvelle équipe.

"[Mon adaptation] en deux mots: presque parfait", a-t-il ajouté. "Si vous regardez en arrière, ça a été une année folle, oui. "Le football et l'équilibre humain sont également très bons, même s'ils peuvent être améliorés en même temps. Je suis ici depuis près de six mois et ma participation en termes de minutes est excellente", a-t-il analysé.

"J'ai pu jouer beaucoup et j'en suis très content. J'apprécie chaque jour et chaque instant en tant que milieu de terrain. Chaque fois que je vais à l'entraînement, je me sens à l'aise. Tout à Barcelone est vraiment génial."

"Je peux faire beaucoup mieux"

Le joueur de 22 ans a ensuite souligné qu'il y avait encore des choses à améliorer dans son jeu, bien que le style de Barcelone soit assez similaire à celui de l'Ajax. "De temps en temps, j'ai pu démontrer mes qualités, mais en général, je peux faire beaucoup mieux", a noté De Jong.

"Je ne suis pas aussi dominant que [je l'étais] à l'Ajax. De plus, dans cette position, je dois marquer plus de buts et fournir des passes décisives. Je dois encore obtenir la volonté de marquer. Cela nécessite un certain ajustement et, par conséquent, du temps. J'aurais aussi pu l'apprendre à l'Ajax car en tant que footballeur, tu n'as jamais tout appris. Mais ici à Barcelone, parfois je vois de petites choses qui me rendent beaucoup plus sage et aussi [m'aident à comprendre] comment anticiper les décisions de mes coéquipiers."