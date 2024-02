De Jong de nouveau poussé dehors par le Barça ?

Les Red Devils s'intéressaient à de Jong à l'été 2023, mais il a fini par repousser toute idée de départ.

Après que Frenkie de Jong a critiqué les médias pour leur rapport sur son salaire - considéré comme une tentative d'ouvrir la voie à un transfert de Barcelone - le Néerlandais a été associé à un transfert à Manchester United.

Une fois de plus, les discussions autour de son salaire se sont intensifiées, ce qui n'est pas tout à fait une coïncidence puisque le FC Barcelone s'apprête à vendre certaines de ses stars cet été afin de solder ses comptes. A la veille de la rencontre entre Barcelone et Naples, de Jong a dit à certains médias catalans d'avoir "honte d'avoir rapporté des choses qui ne sont pas vraies".

Le retour de la saga

Football Transfers affirme maintenant que si de Jong veut partir - il a déclaré mardi qu'il était heureux à Barcelone - United serait à nouveau intéressé par sa signature cet été. Cependant, ils précisent que si de Jong n'indique pas qu'il serait heureux de partir, ils passeront à d'autres cibles.

Il est certain que cela arrangerait le FC Barcelone si de Jong était prêt à partir et qu'ils pourraient obtenir une grosse somme pour le Néerlandais. Jusqu'à présent, le joueur de 26 ans n'a réalisé qu'une seule saison impressionnante l'année dernière et n'a pas fait assez pour être considéré comme une nécessité à l'un des postes les plus importants de l'équipe. Néanmoins, de Jong a toujours affirmé qu'il était heureux à Barcelone et, depuis son arrivée, qu'il s'agissait de la vie dont il rêvait.