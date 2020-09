De Bruyne élu meilleur joueur de Premier League

L'international belge est le premier joueur de City à remporter la distinction après une saison où il a égalé le record de passes décisives.

Kevin De Bruyne a battu quatre joueurs de , vainqueur de la , pour remporter le prix du meilleur joueur de l'année de la Professional Footballers Association (PFA). Des collègues professionnels ont voté pour le meneur de jeu de devant Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Sadio Mane et le vainqueur de l'année dernière Virgil van Dijk, alors que Liverpool a terminé avec 18 points d'avance au classement.

Alexander-Arnold a remporté un prix de consolation en étant nommé jeune joueur de l'année PFA. Kevin De Bruyne, 29 ans, a également battu son coéquipier Raheem Sterling et devient le premier joueur de Manchester City à remporter le prix. "C'est un immense honneur", a-t-il déclaré. "Se faire voter par vos collègues et concurrents d'autres équipes contre lesquelles vous jouez et ensuite pour vous pour le meilleur joueur est incroyable".

"C’est étrange que je sois le premier à Manchester City étant donné tous les bons joueurs qui ont déjà joué ici et qui jouent encore ici, mais c’est bien de représenter le club. Je pense que c'est le plus grand honneur d'être nominé par des collègues professionnels parce que vous êtes en compétition contre eux, ils veulent gagner les trophées, ils veulent être les meilleurs. Lorsqu'ils votent pour vous, et que ce sont tous ceux qui votent et pas seulement quelques joueurs, cela signifie que vous avez très bien réussi pendant la saison", a ajouté le Belge.

Guardiola : "Beaucoup de grands joueurs dans l'histoire de City"

De Bruyne, qui a également remporté le prix du joueur de la saison en Premier League, a égalé le record de la légende d' , Thierry Henry, pour le plus grand nombre de passes décisives dans une saison avec 20 caviars délivrés. Il a également créé le plus d'occasions et le plus d'implication dans les buts parmi tous les joueurs de la Premier League et a marqué 13 buts. Lorsqu'on lui a demandé si c'était sa meilleure campagne, il a répondu: "Je ne sais pas. J'ai bien joué, en essayant d'être régulier avec de bonnes performances".

"Je n'ai pas trop de haut et de bas, c’est quelque chose qui se produit surtout au début de votre carrière. Je suis un peu plus âgé maintenant. Je suis habitué à ce que je peux faire et à ce que je ne peux pas faire donc je pense juste que j'aide mon équipe à gagner des matchs et si vous faites cela, les gens voteront pour vous. J'imagine", a conclu Kevin De Bruyne.

Bien qu'il ait remporté le titre de Premier League quatre fois au cours des neuf dernières saisons, un joueur de Manchester City n'a jamais remporté le prix auparavant, tandis que Liverpool a eu trois gagnants au cours des sept dernières années. "Il y a eu beaucoup de grands joueurs dans l’histoire de ce club, en particulier au cours de la dernière décennie, sous Roberto [Mancini], Manuel [Pellegrini] et moi-même. Nous avons remporté de nombreux titres, mais Kevin est le premier à recevoir ce prix prestigieux", a ajouté l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

"Cette reconnaissance est également un hommage à tous les joueurs fantastiques qui l'ont précédé. Nous sommes si fiers de Kevin et cela ne fera que renforcer ce qu'il signifie pour ce club et nos fans. De tous les joueurs, entraîneurs et employés de Manchester City, je tiens à le féliciter", a conclu l'entraîneur de Manchester City.