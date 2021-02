De Bruyne dans le Top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League

Grâce à une nouvelle offrande délivrée à Ruben Dias, le Belge a intégré le Top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League ce samedi.

La passe décisive de Kevin De Bruyne pour Manchester City contre West Ham (2-1), ce samedi, lui permet d'intégrer le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League. L'international belge a permis l'ouverture du score des locaux en délivrant une offrande au défenseur central Ruben Dias, en première période.



City-West Ham (2-1) - Le leader sauvé par ses centraux !

Michail Antonio a égalisé mais le partenaire défensif de Ruben Dias, John Stones, a lui aussi été décisif au retour des vestiaires. La victoire a permis à City d'avoir 13 points d'avance en tête de la Premier League avec une 20e victoire consécutive (TCC), De Bruyne rejoignant Harry Kane en tête du classement des buteurs (11 passes).

L'article continue ci-dessous

Plus globalement, sa passe décisive était sa 77e en Premier League. Il passe ainsi devant Teddy Sheringham au 10e rang, à seulement trois caviars de David Beckham. Plus haut, on retrouve James Milner et Steven Gerrard, mais aussi David Silva, ancien partenaire de KDB, qui a quitté la Premier League avec 93 passes décisives.

La légende de Manchester United Ryan Giggs est bien en tête avec 162 passes décisives délivrées, soit 51 de plus que Cesc Fabregas, deuxième. Toutes les passes décisives de Kevin De Bruyne dans la compétition, sauf une, sont survenues depuis son transfert à City en 2015. La première date de l'époque de Chelsea, en 2013.

Meilleurs passeurs de Premier League - Le top 10