Dayot Upamecano cash avant PSG-Bayern : "On va jouer ce match-là comme..."

Avant le choc PSG-Bayern, Upamecano s'est exprimé avec franchise : entre ambition et lucidité, ses mots ne laissent aucune place au doute.

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le Bayern Munich peaufine les derniers détails. En conférence de presse ce vendredi, Dayot Upamecano a pris la parole pour évoquer la confrontation attendue face au Paris Saint-Germain, prévue ce samedi à 18h.

Upamecano ne veut rien d’autre que la victoire

Le défenseur français a immédiatement écarté toute idée de revanche, malgré la victoire du Bayern face au PSG (1-0) en Ligue des Champions en novembre dernier. « On va jouer ce match-là comme une finale. Et que le meilleur gagne », a affirmé Upamecano, déterminé mais posé. Une déclaration qui donne le ton.

Face aux journalistes, le joueur de 26 ans a ensuite insisté sur la progression de son équipe. Pour lui, les Bavarois ne sont plus les mêmes : « On est encore plus forts, on progresse avec notre entraîneur. On est tous impliqués, on sent que l’équipe progresse et j’espère que demain on va continuer sur cette lancée ».

Conscient que Paris a lui aussi franchi un cap, Upamecano s’attend à une rencontre musclée : « On sait que ça va être un match difficile, ils ont progressé. Ça fait un petit moment qu’on a joué contre eux. C’était un match serré, on n’a pas gagné 3-0 ». Et de conclure avec clarté : « On va tout faire pour ramener la victoire ». Le PSG est prévenu.