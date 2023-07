David Silva prend sa retraite !

David Silva, légende de l'Espagne et de Manchester City, a pris sa retraite après 20 ans de carrière.

Silva devait se préparer pour une nouvelle saison avec la Real Sociedad cette année, mais le joueur de 37 ans s'est blessé au ligament croisé antérieur lors d'un entraînement de pré-saison, ce qui devait l'empêcher de jouer pendant plusieurs mois. Il a donc décidé de mettre un terme à sa brillante carrière.

Silva a quitté ses îles Canaries natales pour rejoindre Valence dès son plus jeune âge, où il est devenu un élément clé de l'équipe première de Mestallla, remportant la Copa del Rey - il a également été prêté une saison à Eibar avant de percer.

Il a également passé une saison à Eibar en prêt avant de percer. Il a ensuite joué pour Manchester City pendant une décennie après un transfert de 28,75 millions d'euros en 2010. Il y a conquis tous les trophées disponibles, à l'exception de la Ligue des champions, et a inauguré une ère dorée pour le club. Il a notamment remporté quatre trophées de Premier League.

Entre 2008 et 2012, il a également fait partie des trois équipes espagnoles historiques qui ont remporté successivement deux Euros et une Coupe du monde. Il a mis un terme à sa carrière en Espagne en 2018, après 125 sélections et 35 buts, terminant quatrième sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Espagne, derrière Fernando Torres, Raul Gonzalez et David Villa.

🏆 x2 Copa del Rey

🏆 x4 Premier League

🏆 x2 FA Cup

🏆 x5 Coupe de la Ligue

🏆 x3 Community Shield

🏆 Mundial

🏆 x2 Eurocopa

Silva, leyenda. 🤩 pic.twitter.com/OVDJzXqgNx

- Relevo (@relevo) 27 juillet 2023

Silva est retourné en Espagne en 2020, rejoignant la Real Sociedad gratuitement. Sous la houlette d'Imanol Alguacil, il jouera un rôle déterminant dans le succès de la Real Sociedad, contribuant à sa victoire en Copa del Rey et à sa qualification en Ligue des champions pour la première fois depuis dix ans l'année dernière.

Au total, Silva a remporté 19 trophées, joué 744 fois en club, inscrit 121 buts et délivré 194 passes décisives. Silva, l'un des grands noms du football espagnol et mondial, manquera sans aucun doute cruellement aux supporters et à tous ceux qui travaillent dans ce domaine.