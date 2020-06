David Luiz, Soares... : Arsenal annonce quatre prolongations !

En fin de contrat, David Luiz, Pablo Mari et Cedric Soares ont décidé de prolonger l'aventure à . Dans un communiqué publié ce mercredi matin, le club londonien annonce que ces trois joueurs vont rester au moins un an de plus.

L'ancien Parisien David Luiz a signé une prolongation d'une saison, jusqu'en 2021. De leur côté, Pablo Mari et Cedric Soares ont paraphé un contrat longue durée de quatre ans.

Par ailleurs, les Gunners ont trouvé un accord avec le pour la prolongation du prêt de Dani Ceballos jusqu'à la fin de la saison 2019-2020.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



