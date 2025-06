David Beckham anobli ? L'immense honneur

David Beckham, légende de Manchester United et propriétaire de l'Inter Miami, serait anobli

Selon The Sun, l'ancien international anglais devrait être officiellement honoré du titre de « Sir » la semaine prochaine. Fort de 115 sélections en équipe nationale d'Angleterre et d'une reconnaissance mondiale pour son travail sur et en dehors du terrain, son nom figurerait en bonne place dans la liste des personnes honorées qui sera dévoilée plus tard ce mois-ci.

L'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a noué au fil des ans une relation privilégiée avec le roi Charles III, relation renforcée par le rôle d'ambassadeur de Beckham auprès de la King's Foundation. Leur passion commune pour le jardinage était pleinement visible lors d'une récente rencontre au Chelsea Flower Show, où Beckham a chaleureusement accueilli Charles et la reine Camilla. Il portait même une rose associée au Roi à la boutonnière de sa veste, un clin d'œil subtil mais significatif à leurs intérêts communs.

Au cours de leur échange, le monarque a semblé faire une allusion impertinente à la longue attente de Beckham pour obtenir la reconnaissance royale. Charles lui a demandé : « Tu l'as bien eu, n'est-ce pas ? » Ce à quoi Beckham a répondu : « C'était incroyable, merci. C'était très gentil. » Ce bref échange a pris une nouvelle dimension alors que les rumeurs annonçaient son adoubement imminent.

Ce ne serait pas la première fois que Beckham se heurtait à la reconnaissance royale. En 2003, il a été fait Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) par la reine Élisabeth II au palais de Buckingham pour sa contribution au football. Il était accompagné de son épouse, Victoria, de ses fils Brooklyn et Romeo, et de ses grands-parents. Victoria portera désormais également le titre de « Lady ».

Beckham avait initialement été nominé pour l'adoubement en 2011, après avoir joué un rôle déterminant dans l'obtention par Londres des Jeux olympiques de 2012. Cependant, son nom a ensuite été retiré de la liste des candidats en raison de son implication dans un système d'évasion fiscale.

Depuis sa retraite du football professionnel en 2013, Beckham s'est consacré à des œuvres philanthropiques, à des projets commerciaux et à l'expansion de l'Inter Miami, le club de Major League Soccer dont il est copropriétaire. Ses problèmes financiers étant apparemment réglés et validés par les autorités fiscales britanniques il y a plusieurs années, la voie vers l'honneur semble enfin tracée.