FIFA 20 - Officiel : les notes des joueurs du PSG

EA Sports a dévoilé les évaluations des joueurs du Paris Saint-Germain pour FIFA 20, son prochain jeu qui sort le 27 septembre en France.

Lundi, EA Sports a révélé pour FIFA 20 les notes des joueurs avec notamment le Top 100 où l'on retrouve Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en tête. Pour ce qui est du , on connaît désormais les évaluations des joueurs avec le trio Neymar, Mbappé, Cavani tout en haut.

FIFA 20 sort en le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). Il sera disponible en trois éditions : Standard avec Eden Hazard, Champions avec Virgil van Dijk et enfin Ultimate avec Zinédine Zidane.

Globalement; le PSG possède une nouvelle fois une équipe solide avec quelques atouts supplémentaires comme Keylor Navas, évalué à 87 ce qui est bien supérieur à Alphonse Areola (82), prêté au . La doublure, Sergio Rico, a une note générale à 77 de son côté.

Par ailleurs, avec Mauro Icardi, qui possède de belles statistiques devant le but, il y a également plusieurs solutions offensives pour faire la différence. Idrissa Gueye a une carte pour FUT (Fifa Ultimate Team) qui risque bien de valoir chère dans les premières semaines du jeu.