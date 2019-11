Daniel Leclercq est décédé

L'ancien joueur, passé notamment par l'OM et Lens, puis entraîneur des Sang et Or lors du titre de 1998, est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans.

L'ancien joueur professionnel et entraîneur Daniel Leclercq est décédé, victime d'une embolie pulmonaire à l'âge de 70 ans.

Défenseur central pendant sa carrière de joueur, il a notamment évolué sous les couleurs de l'OM - où il a été champion de aux côtés des Magnusson ou Skoblar - puis de Lens pendant neuf saisons (1974-1983).

Une carrière achevée à l'année suivante, avant d'y débuter en tant qu'entraîneur (1986-1987). Un poste qu'il occupera une décennie plus tard chez les Sans et Or entre 1997 et 1999, un passage marqué par le seul titre de champion de France du club en 1998 et une finale de perdue contre le PSG la même année (1-2).

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres, a réagi le club nordiste sur son compte Twitter. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel Leclercq restera à jamais dans nos mémoires. C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches."